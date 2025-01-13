«Никакой паники»: Онищенко предупредил о росте заболеваемости метапневмовирусом в РФ

При этом заслуженный врач РФ призвал россиян не паниковать, поскольку данные о высокой смертности от метапневмовируса не подтверждены.

«Никакой паники на этот счет развивать не надо, тайваньские данные о смертности в 43% в научной литературе не описаны, не подтверждены и являются либо наивно ошибочными, либо ангажированными», - добавил собеседник агентства.

В начале января Национальное управление по контролю и профилактике заболеваний КНР сообщило о распространении метапневмовируса человека. В конце декабря эпидемиологи взяли пробы в нескольких больницах страны и обнаружили, что в различных провинциях активно растет заболеваемость, самая тревожная тенденция к росту у метапневмовируса. В свою очередь в Казахстане с октября выявили метапневмовирус у 30 человек, передает «Радиоточка НСН».

