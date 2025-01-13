«Никакой паники»: Онищенко предупредил о росте заболеваемости метапневмовирусом в РФ
Заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал россиян не паниковать, поскольку данные о высокой смертности от метапневмовируса не подтверждены.
Общий рост заболеваемости гриппом и ОРЗ, а также метапневмовирусом ожидается в России к концу этой недели, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«У нашего ближайшего соседа, Китая, метапневмовирус стоит на втором месте по интенсивности среди сезонных заболеваний. У нас школьники начали заниматься с прошлого четверга, прошло два рабочих дня. Думаю, что к концу этой недели у нас начнется общий рост заболеваемости гриппом и ОРЗ, а также – в том числе – метапневмовирусом. В следующий понедельник станет понятно, какова реальная ситуация», - сказал Онищенко.
При этом заслуженный врач РФ призвал россиян не паниковать, поскольку данные о высокой смертности от метапневмовируса не подтверждены.
«Никакой паники на этот счет развивать не надо, тайваньские данные о смертности в 43% в научной литературе не описаны, не подтверждены и являются либо наивно ошибочными, либо ангажированными», - добавил собеседник агентства.
В начале января Национальное управление по контролю и профилактике заболеваний КНР сообщило о распространении метапневмовируса человека. В конце декабря эпидемиологи взяли пробы в нескольких больницах страны и обнаружили, что в различных провинциях активно растет заболеваемость, самая тревожная тенденция к росту у метапневмовируса. В свою очередь в Казахстане с октября выявили метапневмовирус у 30 человек, передает «Радиоточка НСН».
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