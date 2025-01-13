Онищенко рекомендовал россиянам носить маски при любых симптомах ОРВИ

Он отметил, что по мере того, как будет развиваться ситуация по гриппу и ОРВИ в России, будет решаться вопрос о введении масочного режима.

В начале января Национальное управление по контролю и профилактике заболеваний КНР сообщило о распространении метапневмовируса человека. В конце декабря эпидемиологи взяли пробы в нескольких больницах страны и обнаружили, что в различных провинциях активно растет заболеваемость, самая тревожная тенденция к росту у метапневмовируса. В свою очередь в Казахстане с октября выявили метапневмовирус у 30 человек, передает «Радиоточка НСН».

