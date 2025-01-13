Онищенко рекомендовал россиянам носить маски при любых симптомах ОРВИ
По мере того, как будет развиваться ситуация с гриппом и ОРВИ в России, будет решаться вопрос о введении масочного режима, отметил в эфире НСН Геннадий Онищенко.
При любых симптомах гриппа и ОРВИ следует носить маску, чтобы не заражать других, а на работе лучше взять больничный, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Китайцам если скажут – они маску наденут, у них дисциплинированность в генетическом коде. Если кто-то из европейской части России летал в Китай (а среди москвичей таких было достаточно) и у него появилась температура, катаральные явления, ринофарингит, – наденьте маску, проявите самосознание, ответственность и не заражайте других. Критерием любви к ближнему своему как раз и будет, наденете вы маску или нет – дома, на работе… А вообще в таком случае лучше взять больничный», - сказал Онищенко.
Он отметил, что по мере того, как будет развиваться ситуация по гриппу и ОРВИ в России, будет решаться вопрос о введении масочного режима.
В начале января Национальное управление по контролю и профилактике заболеваний КНР сообщило о распространении метапневмовируса человека. В конце декабря эпидемиологи взяли пробы в нескольких больницах страны и обнаружили, что в различных провинциях активно растет заболеваемость, самая тревожная тенденция к росту у метапневмовируса. В свою очередь в Казахстане с октября выявили метапневмовирус у 30 человек, передает «Радиоточка НСН».
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