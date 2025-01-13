Онищенко: К 10 годам все дети переболевают метапневмовирусом

Заболеваемость метапневмовирусом начинает расти с сентября-октября, вирус поражает преимущественно нижние дыхательные пути, отметил в эфире НСН заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко. 

Метапневмовирус достаточно контагиозен – у большинства детей до пяти лет есть антитела к нему, а к десятилетнему возрасту метапневмовирусом переболевают все дети, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Метапневмовирус циркулирует только в человеческой популяции. Как вид возбудителя он был впервые официально описан в 2001 году в Нидерландах, хотя до этого он уже лет 50 циркулировал, что подтверждалось наличием антител. Он достаточно контагиозен. Считается, что у большинства детей до пяти лет есть антитела к метапневмовирусу, а к десятилетнему возрасту им переболевают все дети. Тайваньские данные о летальности до 43% не имеют научных подтверждений. Свойства быстро мутировать, как у коронавируса, у метапневмовируса нет, хотя он тоже мутирует», - сказал Онищенко.
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Он отметил, что заболеваемость метапневмовирусом начинает расти с сентября-октября. Вирус поражает преимущественно нижние дыхательные пути.

«Заболеваемость начинает расти с сентября-октября, затем вирус вытесняется гриппом. Второй годовой пик метапневмовируса – в мае. Это РНК-вирус, поражает он больше нижние дыхательные пути, на альвеолярном уровне. Порядка 36% случаев – поражение легочных тканей в нижних дыхательных путях, то есть пневмония и 5-10% случаев – верхние дыхательные пути: гланды, заложенность носа», - указал собеседник агентства.

Заслуженный врач РФ подчеркнул, что метапневмовирус передается при чихании и кашле. К вирусу восприимчивы все люди, однако самые тяжелые поражения возникают у недоношенных детей, а также детей первых трех лет жизни. Кроме того, метапневмовирус редко возникает одновременно с другими заболеваниями, добавил он.

В начале января Национальное управление по контролю и профилактике заболеваний КНР сообщило о распространении метапневмовируса человека. В конце декабря эпидемиологи взяли пробы в нескольких больницах страны и обнаружили, что в различных провинциях активно растет заболеваемость, самая тревожная тенденция к росту у метапневмовируса. В свою очередь в Казахстане с октября выявили метапневмовирус у 30 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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