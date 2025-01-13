Онищенко: К 10 годам все дети переболевают метапневмовирусом

Он отметил, что заболеваемость метапневмовирусом начинает расти с сентября-октября. Вирус поражает преимущественно нижние дыхательные пути.

«Заболеваемость начинает расти с сентября-октября, затем вирус вытесняется гриппом. Второй годовой пик метапневмовируса – в мае. Это РНК-вирус, поражает он больше нижние дыхательные пути, на альвеолярном уровне. Порядка 36% случаев – поражение легочных тканей в нижних дыхательных путях, то есть пневмония и 5-10% случаев – верхние дыхательные пути: гланды, заложенность носа», - указал собеседник агентства.

Заслуженный врач РФ подчеркнул, что метапневмовирус передается при чихании и кашле. К вирусу восприимчивы все люди, однако самые тяжелые поражения возникают у недоношенных детей, а также детей первых трех лет жизни. Кроме того, метапневмовирус редко возникает одновременно с другими заболеваниями, добавил он.

В начале января Национальное управление по контролю и профилактике заболеваний КНР сообщило о распространении метапневмовируса человека. В конце декабря эпидемиологи взяли пробы в нескольких больницах страны и обнаружили, что в различных провинциях активно растет заболеваемость, самая тревожная тенденция к росту у метапневмовируса. В свою очередь в Казахстане с октября выявили метапневмовирус у 30 человек, передает «Радиоточка НСН».

