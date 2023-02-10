13.02.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мавроди вернулся: Почему растёт количество финансовых пирамид и нелегальных организаций?»

В 2022 году Банк России обнаружил почти 5 тысяч субъектов с признаками нелегальной деятельности (компании, проекты, индивидуальные предприниматели и проч.). Эксперты сообщают, что это на 85% больше, чем годом ранее. Среди них: почти 2 тыячи пирамид, 1,2 тысячи нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и 1,7 тысячи «черных кредиторов». По данным ЦБ, только от участия в финансовых пирамидах наши сограждане в 2022 году потеряли 12 млрд рублей, еще примерно столько же мошенники выманили из кошельков доверчивых россиян, завладев их персональными данными при помощи социальной инженерии.

Участники пресс-конференции:

Артем Юрьевич Кирьянов – заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

– заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сафиулин Марат Шамилевич – управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров;

– управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров; Василий Георгиевич Колташов – руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист





В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как сегодня регулируется законодательно нелегальная деятельность?

На сколько сегодня изменились схемы мошенничества?

Какие схемы мошенничества самые популярные?

Какая часть мошеннических схем раскрывается в интернете?

Как уберечься от мошеннических схем злоумышленников?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

