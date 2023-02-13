Экономист призвал россиян не вестись на «высокий процент» финансовых пирамид
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов отметил, что занимать деньги можно только у банков.
Финансовые пирамиды манят россиян высоким процентом, но глупо считать, что эти деньги можно будет получить в будущем, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.
«На мой взгляд, базовая схема одна – люди идут за высоким процентом, мания огромного дохода. Люди могут быстро и легко получить деньги, если речь идет о «черных кредиторах» и микрофинансовых организациях, в банки долго, сложно, люди оформляют какой-то договор, где мелкий шрифт не читают. Так работают эти механизмы. Нужно понимать, что занимать деньги не у банков, это большая глупость, рассчитывать на то, что вы сможете получить какие-то сумасшедшие проценты это крайне наивно», - отметил он.
В России каждые четыре часа появляется новая финансовая пирамида, пандемия и спецоперация повлияли на мошеннические действия людей, заявил ранее управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+11 006 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 484 / сут.
- Сергея Лаврова не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности
- В «Аэрофлоте» рассказали о влиянии антироссийских санкций на сроки ремонта самолетов
- В МИД Австрии призвали ЕС не уничтожать платформы для диалога с Россией
- Глава Чечни рассказал, что станет с западными истребителями на Украине
- Депутат Швыткин опроверг обсуждение в ГД второй волны мобилизации
- В Казахстане заменят 3 тысячи «идеологически устаревших» названий городов и улиц
- Кадыров назвал военно-тактическим ходом оставление Россией территорий на Украине
- Боевики ВСУ обстреляли из HIMARS штаб бригады «Восток»
- Кадыров заявил, что не боится ядерной войны
- Кадыров: Для безопасности России нужно взять под контроль Харьков и Одессу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru