Экономист призвал россиян не вестись на «высокий процент» финансовых пирамид

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов отметил, что занимать деньги можно только у банков.

 

Финансовые пирамиды манят россиян высоким процентом, но глупо считать, что эти деньги можно будет получить в будущем, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.

«На мой взгляд, базовая схема одна – люди идут за высоким процентом, мания огромного дохода. Люди могут быстро и легко получить деньги, если речь идет о «черных кредиторах» и микрофинансовых организациях, в банки долго, сложно, люди оформляют какой-то договор, где мелкий шрифт не читают. Так работают эти механизмы. Нужно понимать, что занимать деньги не у банков, это большая глупость, рассчитывать на то, что вы сможете получить какие-то сумасшедшие проценты это крайне наивно», - отметил он.

В России каждые четыре часа появляется новая финансовая пирамида, пандемия и спецоперация повлияли на мошеннические действия людей, заявил ранее управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин в пресс-центре НСН.

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