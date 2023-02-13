Депутат Кирьянов раскрыл детали закона о криптовалютах

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике заявил, что деятельность в этой сфере для неквалифицированных участников будет жестко ограничена. 

В России будет закон, регулирующий криптовалюты и все механизмы, чтобы защитить потребителей в этой сфере, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«Я бы хотел обратить внимание на криптовалюты, это очень рискованный инструмент для сохранения средств. Сегодня принято принципиальное решение, что в России будет закон, регулирующий криптовалюты и все механизмы. Этот закон не для того чтобы граждане использовали криптовалюты в своей повседневной жизни, пытались инвестировать или сберегать инвестиции. Это закон, который признает ситуацию, описывает криптовалюты для целей налогообложения, например. Это закон, который защищает потребителей в этой сфере, определяет круг профессиональных участников. Будет очень жесткое по деньгам ограничение для операций с криптовалютами для неквалифицированных участников. Сейчас идет речь о том, что это должно быть не более 50 тысяч или максимум 150 тысяч рублей», - объяснил он.

В России каждые четыре часа появляется новая финансовая пирамида, пандемия и спецоперация повлияли на мошеннические действия людей, заявил ранее управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконГосдумаКриптовалюта
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