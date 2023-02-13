«Тяжелые времена»: В России каждые 4 часа рождается новая финансовая пирамида

В России каждые четыре часа появляется новая финансовая пирамида, пандемия и спецоперация повлияли на мошеннические действия людей, заявил управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин в пресс-центре НСН.

«Если в 2020 году количество пирамид было в районе 200-300 максимум, сейчас у нас две тысячи пирамид, такого не было никогда, мы видим резкий всплеск, плюс 400% - рост в позапрошлом году, плюс 200% - рост в прошлом году. Каждые четыре часа рождается новая финансовая пирамида. Почему мы пришли к таким цифрам? Потому что люди находятся не всегда в своей тарелке, они принимают иррациональные решения, это кризисные времена. Пандемия, СВО наложили свой отпечаток на деятельность людей. В тяжелые времена у нас всегда мошенники работают в три смены», - объяснил он.

Санкции и цифровизация способствуют росту числа мошеннических схем с финансами, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

