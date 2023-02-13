В Госдуме объяснили рост нелегальной финансовой деятельности
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что мошенникам «помогают» санкции и цифровизация.
Санкции и цифровизация способствуют росту числа мошеннических схем с финансами, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Есть пробелы в легальной деятельности. Это связано с санкционной политикой, невозможностью людей инвестировать в те привычные форматы, например, в акции, участвовать в рамках финансового рынка. Возникают предложения покупать американские акции обходным путем. Вы отправляете куда-то деньги и больше этих денег не видите. Второй аспект – это цифровизация, она тоже определяет деятельность мошенников, мы видим рост преступлений в киберпространстве, связанные с финансовыми отношениями. Опасно, когда эти два момента объединяются», - рассказал он.
В 2022 году Банк России обнаружил почти пять тысяч субъектов с признаками нелегальной деятельности (компании, проекты, индивидуальные предприниматели). Эксперты сообщают, что это на 85% больше, чем годом ранее. Среди них: почти 2 тысячи пирамид, 1,2 тысячи нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и 1,7 тысячи «черных кредиторов».
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