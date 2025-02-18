19.02.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Маркировка звонков и база телефонных мошенников: Новые методы борьбы»
Большая часть мошеннических действий в отношении россиян начинается со звонка на мобильный телефон. Количество подобного рода «обращений» от лжесотрудников полиции и банков составляет не менее 20 миллионов в день. В результате махинаций жертвы отдают аферистам около 44 миллионов рублей в сутки, или 15,8 миллиарда в год. По поручению президента России Владимира Путина правительство внесло в Госдуму законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. Предложенный комплекс мер призван поставить заслон на пути мошенников. Среди предложенных мер - маркировка звонков, которая позволит определить, от кого они поступают: от организаций или с международного виртуального номера. Информация станет отображаться на экране телефона, сообщает официальный сайт правительства России.
В ходе пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
- Как сегодня государство борется с телефонным мошенничеством?
- Какова раскрываемость телефонного мошенничества?
- Как часто жертва может вернуть себе денежные средства?
- Почему люди отдают деньги мошенникам?
- Как распознать мошенника по звонку?
- Какие способы кражи сегодня самые распространенные среди мошенников?
- Какие способы защиты применяют банки?
- Как вычислить действия мошенников?
- Как проверить сайт на безопасность?
Участники пресс-конференции:
- Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков;
- Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко;
- Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;
- Юрист Сергей Хаустов.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 9035945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8