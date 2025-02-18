19.02.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Маркировка звонков и база телефонных мошенников: Новые методы борьбы»

Большая часть мошеннических действий в отношении россиян начинается со звонка на мобильный телефон. Количество подобного рода «обращений» от лжесотрудников полиции и банков составляет не менее 20 миллионов в день. В результате махинаций жертвы отдают аферистам около 44 миллионов рублей в сутки, или 15,8 миллиарда в год. По поручению президента России Владимира Путина правительство внесло в Госдуму законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. Предложенный комплекс мер призван поставить заслон на пути мошенников. Среди предложенных мер - маркировка звонков, которая позволит определить, от кого они поступают: от организаций или с международного виртуального номера. Информация станет отображаться на экране телефона, сообщает официальный сайт правительства России.

В ходе пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

Как сегодня государство борется с телефонным мошенничеством?

Какова раскрываемость телефонного мошенничества?

Как часто жертва может вернуть себе денежные средства?

Почему люди отдают деньги мошенникам?

Как распознать мошенника по звонку?

Какие способы кражи сегодня самые распространенные среди мошенников?

Какие способы защиты применяют банки?

Как вычислить действия мошенников?

Как проверить сайт на безопасность?

Участники пресс-конференции:

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков;

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко;

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;

Юрист Сергей Хаустов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 1﻿2:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 9035945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

