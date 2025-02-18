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Маркировка звонков и база телефонных мошенников: Новые методы борьбы

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Начало конференции

12:00

19 февраля 2025

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

+7 9035945437

19.02.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Маркировка звонков и база телефонных мошенников: Новые методы борьбы»

Большая часть мошеннических действий в отношении россиян начинается со звонка на мобильный телефон. Количество подобного рода «обращений» от лжесотрудников полиции и банков составляет не менее 20 миллионов в день. В результате махинаций жертвы отдают аферистам около 44 миллионов рублей в сутки, или 15,8 миллиарда в год. По поручению президента России Владимира Путина правительство внесло в Госдуму законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. Предложенный комплекс мер призван поставить заслон на пути мошенников. Среди предложенных мер - маркировка звонков, которая позволит определить, от кого они поступают: от организаций или с международного виртуального номера. Информация станет отображаться на экране телефона, сообщает официальный сайт правительства России.

В ходе пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

  • Как сегодня государство борется с телефонным мошенничеством?
  • Какова раскрываемость телефонного мошенничества?
  • Как часто жертва может вернуть себе денежные средства?
  • Почему люди отдают деньги мошенникам?
  • Как распознать мошенника по звонку?
  • Какие способы кражи сегодня самые распространенные среди мошенников?
  • Какие способы защиты применяют банки?
  • Как вычислить действия мошенников?
  • Как проверить сайт на безопасность?

Участники пресс-конференции:

  • Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков;
  • Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко;
  • Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;
  • Юрист Сергей Хаустов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 1﻿2:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 9035945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо

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