Клименко призвал брать пример с Китая по мерам борьбы с телефонными мошенниками
Мошеннические звонки в том числе зависят напрямую от стоимости этих звонков, отметил в эфире НСН основатель «LiveInternet» Герман Клименко.
Количество мошеннических звонков напрямую зависит от уровня анонимности, в Китае с этим нет проблем, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко в пресс-центре НСН.
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«Количество мошеннических звонков напрямую зависит от уровня анонимности. Если мы возьмем за единицу в России, то, например, в Китае будет 0,1. Потому что позвонить в Китай из России затруднительно. Если посмотреть, как у них устроен WeChat, основной коммуникатор в КНР... Я пытался получить себе запись. Человек должен был, по сути, чуть ли не со мной рядом постоять, чтобы смэтчить эту историю. И вообще нужно четко сказать, что мошеннические звонки зависят напрямую от стоимости этих звонков. У нас для мошенников открытое поле – стоимость звонка один рубль, в Китае например 100. В Китае за мошеннические звонки сажают, методы борьбы разные в разных странах», - сказал Клименко.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. Предложенный комплекс мер призван поставить заслон на пути мошенников. Среди предложенных мер – маркировка звонков, которая позволит определить, от кого они поступают: от организаций или с международного виртуального номера. Информация станет отображаться на экране телефона, передает «Радиоточка НСН».
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