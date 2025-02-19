Интернет-омбудсмен Мариничев предложил отказаться от телефонных номеров в России

Отказ от телефонных номеров потребует фундаментального перехода в умах людей, но без них можно обойтись, отметил в эфире НСН Дмитрий Мариничев. 

Пришло время отказаться от телефонных номеров в России для борьбы с телефонным мошенничеством, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.

«Будучи инженером, в первую очередь склоняюсь к мысли, что борьба с технологическими преступлениями должна вестись также на технологическом уровне. Считаю, что пришло время отказаться от телефонных номеров. Технологически, так как у нас уже нет аналоговой связи в стране (вся связь телефонная – цифровая связь), то идентификация абонента, как с WeChat – будь рядом, получи доступ… Это так называемый обмен токенами и возможность регистрации звонков в единые блокчейн-цепочи. Соответственно, чтобы позвонить, у вас должен быть токен. Если вы оставляйте где-то номер телефона, по которому вам должны позвонить из газовой службы или неважно откуда… То они смогут позвонить только обладая своим токеном, это будет регистрироваться в базе данных, передать этот номер невозможно технологически. То есть, вам могут позвонить не на номер телефона, а на некую виртуальную идентификацию», - сказал Мариничев.
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Он отметил, что отказ от телефонных номеров потребует фундаментального перехода в умах людей

«Это самое универсальное средство на сегодняшний день. Но оно требует серьезного, технологического, фундаментального перехода в умах людей, потому что мы все привыкли к номерам, но объективно это не требуется. Если вам покажут QR-код и скажут, голосуйте, наведя на код, это будет гораздо легче, чем набирать цифры телефона», - добавил собеседник агентства.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. Предложенный комплекс мер призван поставить заслон на пути мошенников. Среди предложенных мер маркировка звонков, которая позволит определить, от кого они поступают: от организаций или с международного виртуального номера. Информация станет отображаться на экране телефона, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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