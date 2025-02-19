Интернет-омбудсмен Мариничев предложил отказаться от телефонных номеров в России

Он отметил, что отказ от телефонных номеров потребует фундаментального перехода в умах людей

«Это самое универсальное средство на сегодняшний день. Но оно требует серьезного, технологического, фундаментального перехода в умах людей, потому что мы все привыкли к номерам, но объективно это не требуется. Если вам покажут QR-код и скажут, голосуйте, наведя на код, это будет гораздо легче, чем набирать цифры телефона», - добавил собеседник агентства.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. Предложенный комплекс мер призван поставить заслон на пути мошенников. Среди предложенных мер – маркировка звонков, которая позволит определить, от кого они поступают: от организаций или с международного виртуального номера. Информация станет отображаться на экране телефона, передает «Радиоточка НСН».

