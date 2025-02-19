«Только в МФЦ»: Клименко призвал запретить выдачу кредитов онлайн
Запрет онлайн кредитов не позволит "навесить" их на пожилых людей, отметил в эфире НСН Герман Клименко.
Выдачу кредитов онлайн нужно запретить для борьбы с мошенниками, такая мера решит проблему на 90-95%, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко в пресс-центре НСН.
«По умолчанию нужно запретить все онлайн кредиты. Человек, приходя в МФЦ, должен разрешать эту историю. Но есть активное банковское лоббирование, это известная история. Если бы мы сейчас по умолчанию запретили кредитование и только с приходом в МФЦ можно было бы разрешить, мы бы решили проблему на 90%, может быть на 95%. Это удлинит цепочку, но не даст возможность навесить на бабушку в онлайне открытие кредитной карточки», - сказал он.
В свою очередь интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН поддержал идею Клименко.
«Я абсолютно согласен. Запретить выдачу кредитов онлайн и в микрофинансовых, и кредитных организациях», - добавил собеседник агентства.
Ранее экономист Василий Колташов в разговоре с НСН заявлял, что если человек взял кредит под влиянием мошенников, за это должны отвечать банки, передает «Радиоточка НСН».
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