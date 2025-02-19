«Участники схемы»: Юрист Хаустов обвинил банки в сотрудничестве с телефонными мошенниками

Возвращение денег от банка – ситуация исключительно редкая, отметил в эфире НСН Сергей Хаустов. 

Юрист Сергей Хаустов в пресс-центре НСН заявил, что банки являются ключевыми бенефициарами всей системы преступных действий телефонных мошенников в РФ. Он отметил, что его выводы основываются на конкретных судебных актах.

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«Возвращение денег от банка – это ситуация исключительно редкая. Мое мнение основано на знании конкретных судебных актов… Банки ключевые бенефициары всей системы преступных действий телефонных мошенников. Поскольку конечные риски несет тот гражданин, который получил кредит. Люди гасят эти долги, а тот, кто пойдет в банкротство, потеряет потом пять лет, лишиться возможности получать заемные средства даже элементарно на улучшение жилищных условий. И эти 20% раскрываемости (преступлений – ред. НСН) – это только один субъект. Предполагаю, что этот процент не включает в себя стадию судебного рассмотрения, а включает стадию, когда принято обвинительное заключение. Часто эти лица находятся не в России», - сказал Хаустов.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН заявил, что пришло время отказаться от телефонных номеров в России для борьбы с телефонным мошенничеством, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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