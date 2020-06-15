16.06.2020 состоится пресс-конференция, посвящённая состоянию малого и среднего бизнеса в России.
У вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
16.06.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Малый и средний бизнес после пандемии»
Несмотря на постепенное снятие ограничений, экономисты прогнозируют вторую волну экономического кризиса. Согласно исследованиям Высшей школы экономики, после введения режима самоизоляции работу потеряли около 10% россиян и более половины опрошенных столкнулись с сокращением заработной платы. По данным онлайн-касс, выручка предприятий малого и среднего бизнеса за май в России упала на 41% по сравнению с маем прошлого года.
- Итоги пандемии и оценка ущерба российскому бизнесу?
- Сколько людей остались без работы и как сильно упали доходы граждан?
- Какие меры поддержки необходимы российскому бизнесу?
- Достаточную ли поддержку получают граждане России?
- Вторая волна экономического кризиса в России и ее последствия?
Участники пресс-конференции:
- Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников;
- Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.
ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется)
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)