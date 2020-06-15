16.06.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Малый и средний бизнес после пандемии»

Несмотря на постепенное снятие ограничений, экономисты прогнозируют вторую волну экономического кризиса. Согласно исследованиям Высшей школы экономики, после введения режима самоизоляции работу потеряли около 10% россиян и более половины опрошенных столкнулись с сокращением заработной платы. По данным онлайн-касс, выручка предприятий малого и среднего бизнеса за май в России упала на 41% по сравнению с маем прошлого года.

Итоги пандемии и оценка ущерба российскому бизнесу?

Сколько людей остались без работы и как сильно упали доходы граждан?

Какие меры поддержки необходимы российскому бизнесу?

Достаточную ли поддержку получают граждане России?

Вторая волна экономического кризиса в России и ее последствия?

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников;

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется)

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

