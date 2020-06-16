Сенатор подчеркнул политическую игру в обещаниях второй волны коронаэкономики

«Эвфемизм «вторая волна» относится к пандемии. К экономике напрямую это никак не относится. Что касается оценки пандемии, то на сегодняшний день можно констатировать, что во всех странах нет объективной статистики – количество заболевших, умерших, зараженных, как они соотносятся. То есть мы строим свое будущее исходя из данных, которые ничем не подтверждены. По моему глубочайшему убеждению, все разговоры о второй волне это чисто политические разговоры, а не эпидемиологические, а тем более не экономические. Если нужно будет, то объявят, что наступила вторая волна. Не нужно – не будут объявлять. Вопрос – кому нужно, а кому не нужно, как между ними будет происходить борьба. Поэтому, я считаю, мы прошли определенный накат этой реальной эпидемии…и все эти страшилки про вторую волну это чисто политические игры. А что касается экономики, наступит ли такой момент, когда мы остановим реальное повседневное падение экономики, которое происходит сейчас? Пока мы его не останавливаем», - заключил собеседник НСН.

Ранее в эфире НСН Сергей Калашников отметил, что без импортозамещения производить прямую раздачу денег населению, это тоже самое, что спонсировать чужую экономику.



