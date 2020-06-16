Экономист оценил падение российской экономики к концу 2020 года на более чем 20%
В пресс-центре НСН проходит онлайн пресс-конференция «Малый и средний бизнес после пандемии», в которой принимают участие первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников и член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.
Несмотря на постепенное снятие ограничений, российская экономика уже потеряла существенные средства. Кроме того, экономисты сходятся во мнении о возможности второй волны экономического кризиса. Основными факторами влияния на российскую экономику эксперты называют пандемию коронавируса и падение цен на нефть.
Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в эфире НСН заявил, что официальные данные по потерям российской экономики занижены.
«По разным оценкам падение составило 8-9% за апрель и май. Но мы понимаем, что реальное обрушение гораздо больше. Мы помним, что в апреле министерство финансов озвучило цифру падения, при подведении итогов исполнения бюджета за апрель, более 28% в номинальном выражении. Затем Росстат оценил падение экономики почти на 12% также по итогам апреля. Мне кажется, что эти оценки очень занижены. Мне гораздо понятнее цифры Высшей школы экономики, где заявили, что российская экономика рухнула более чем на 21-22% по итогам апреля. Моя оценка – российская экономика потеряла около 30% в апреле и мае. В июне, думаю, цифры будут немного меньше, но тоже серьезные», - сказал Жуковский.
Также он предположил, каковы будут значения потерь российской экономики к концу 2020 года.
«По итогам всего 2020 года на фоне обрушения цен на нефть, падения уровня жизни населения, массового банкротства бизнеса, думаю, российская экономика по официальным данным Росстата упадет на 6-7%. По оценке Высшей школы экономики падение будет достигать 12%. По моим оценкам, реально мы потерям около 20% российской экономики», - уточнил собеседник НСН.
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