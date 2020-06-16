Экономист оценил падение российской экономики к концу 2020 года на более чем 20%

В пресс-центре НСН проходит онлайн пресс-конференция «Малый и средний бизнес после пандемии», в которой принимают участие первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников и член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.

Несмотря на постепенное снятие ограничений, российская экономика уже потеряла существенные средства. Кроме того, экономисты сходятся во мнении о возможности второй волны экономического кризиса. Основными факторами влияния на российскую экономику эксперты называют пандемию коронавируса и падение цен на нефть.

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в эфире НСН заявил, что официальные данные по потерям российской экономики занижены.