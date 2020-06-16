Экономист: Цены на нефть и газ нас не спасут
В пресс-центре НСН прошла онлайн пресс-конференция «Малый и средний бизнес после пандемии».
В связи с пандемией коронавируса и мерами по предотвращению распространения инфекции российская экономика несет существенные потери. По оценкам разных экспертов ущерб к концу года достигнет 6 – 20%. Несмотря на постепенное снятие ограничений, экономисты сходятся во мнении о возможности второй волны экономического кризиса. Кроме того, в марте текущего года произошел резкий обвал цен на нефть из-за разногласий стран по сделке ОПЕК+.
Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в эфире НСН высказал мнение, что рост цен на энергоресурсы не способен изменить экономическую ситуацию в России.
«У нас даже на фоне роста и стабильно высоких цен на нефть реально располагаемые доходы населения падали с 2014 года. Суммарно они упали на 8,5% по официальным данным с 2014 года при нефти в 60-70 долларов. А сейчас потеряем еще от 15 до 30%. То здесь откровенный вердикт в том, что никакая нефть, никакие цены на газ нас уже с вами не спасут. Без реальной смены социально-экономической политики, без смены людей принимающих решения мы ничего, к сожалению, изменить не сможем. Необходим новый, реальный бюджет развития. Необходимо сокращать ненужные расходы на раздутый чиновничий аппарат, имидживые проекты. То есть перераспределять национальное богатство в пользу развития образования, медицины, науки, сельского хозяйства, малого бизнеса, увеличения минимальных индексаций по выплатам бюджетникам и пенсионерам», - считает Жуковский.
Ранее экономист в эфире НСН оценил падение российской экономики к концу 2020 года на более чем 20%.
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