Сенатор: Без импортозамещения «вертолетные деньги» проспонсируют чужую экономику
В пресс-центре НСН прошла онлайн пресс-конференция «Малый и средний бизнес после пандемии».
В связи с пандемией коронавируса российская экономика претерпевает существенные издержки. По оценкам разных экспертов ущерб к концу года достигнет 6 – 20%. Несмотря на постепенное снятие ограничений, экономисты сходятся во мнении о возможности второй волны экономического кризиса. Власти страны уже ввели в действие ряд мер по поддержке населения и бизнеса в связи с коронавирусом в России, но люди теряют работу и покупательский спрос неумолимо падает.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в эфире НСН заявил, что прямая раздача денег населению не сможет спасти российскую экономику без импортазамещения.
«Дело в том, что раздача денег может и даже должна преследовать задачу поддержки малоимущих. Если человеку нечем кормить семью, то, действительно, семье нужно дать помощь. Но рассказ о том, что это повысит покупательскую способность населения и тем самым толкнет экономику вперед, к сожалению, не оправдано. Можно раздать деньги в Америке и Германии, потому что эти деньги, действительно, повысят там уровень покупательской способности, который пойдет на поддержание отечественной промышленности соответствующих стран. То есть американцы начнут покупать американские товары, немцы - немецкие. А у нас какие товары, если появляются деньги, покупают люди? При условии, что у нас, включая продовольственный экспорт, 70% это импортные товары. То есть любые деньги, которые сейчас мы принесем на рынок, в конечном счете уйдут за турецкие помидоры и американские, швейцарские, итальянские станки и машины. Не решив проблему импортозамещения, мы проблему стимулирования покупательского спроса, к сожалению, решить не сможем», - пояснил свою позицию собеседник НСН.
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