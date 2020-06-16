Сенатор: Без импортозамещения «вертолетные деньги» проспонсируют чужую экономику

В пресс-центре НСН прошла онлайн пресс-конференция «Малый и средний бизнес после пандемии».

В связи с пандемией коронавируса российская экономика претерпевает существенные издержки. По оценкам разных экспертов ущерб к концу года достигнет 6 – 20%. Несмотря на постепенное снятие ограничений, экономисты сходятся во мнении о возможности второй волны экономического кризиса. Власти страны уже ввели в действие ряд мер по поддержке населения и бизнеса в связи с коронавирусом в России, но люди теряют работу и покупательский спрос неумолимо падает.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в эфире НСН заявил, что прямая раздача денег населению не сможет спасти российскую экономику без импортазамещения.