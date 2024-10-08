09.10.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Лишение родительских прав. Как сегодня борются с квадроберами?»

Увлечение квадробингом за последнее время в России набирало серьезные обороты, о чем свидетельствует аналитика. Эксперты утверждают, что продажи атрибутики для квадробики — масок, накладных хвостов, носков и перчаток, изображающих звериные лапы — за три летних месяца выросли в 12 раз. Появился в продаже даже специальный корм для квадроберов, а мэру Москвы прислали запрос на оформление будок для них на улицах города.

На днях депутаты Госдумы предложили привлекать к административной и уголовной ответственности родителей, поощряющих «звериное» поведение своих детей-квадроберов. Также в СМИ появилась новость о том, что в Подмосковье мать потребовала вакцинировать и чипировать дочь-квадробера от бешенства. А в Совфеде заявляют, что подростки-квадроберы часто не просто ходят на четвереньках и лают, но также набрасываются на окружающих и кусают их, в связи с чем законодательно предлагаю запретить данную субкультуру.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Квадроберы – психическая болезнь или просто игра?

Запретят ли квадробику в России?

Как появилась новая субкультура появилась в РФ?

Кто ее прививает современной молодежи?

Должны ли родители нести ответственность за ребенка квадробера?

Что делать родителю, если ребенок стал квадробером?

Участники пресс-конференции:

заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;

адвокат, кандидат юридических наук, доцент кафедры Российского университета адвокатуры и нотариата им. Г.Б. Мирзоева, почетный адвокат России Елизавета Селезнева

психолог

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

