«Слабое звено»: Психолог предупредил о разрушении психики детей-квадроберов

Он отметил, что необходимо тщательно следить за тем, чем интересуются дети, какие смотрят мультфильмы и программы.

«Детская среда и подростковая среда в принципе одно и то же, разница там не очень велика. Дети собираются в группы очень легко. Любой подросток – это всегда антагонизм. Поэтому в зависимости от того, как мы будем реагировать на те или иные проявления, мы получим в итоге либо разрушение какое-то, все эти сообщества, с которыми мы сталкивались… Дети в данной ситуации – слабое звено. Нужно понимать, почему именно антагонистические движения для него наиболее приемлемы и интересны. Здесь контент, который воздействует на детей, требует очень серьезной модерации – какие мультфильмы смотрят дети, какие каналы подключены», - добавил собеседник НСН.

Ранее адвокат, кандидат юридических наук, доцент кафедры Российского университета адвокатуры и нотариата им. Г.Б. Мирзоева, почетный адвокат России Елизавета Селезнева в пресс-центре НСН отметила, что школы и детсады обязаны выявлять квадроберов, особенно в небольших городах, где дети часто предоставлены сами себе, передает «Радиоточка НСН».

