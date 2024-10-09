«Запрет и штрафы»: Депутат Свинцов анонсировал меры борьбы с квадробингом

Необходимо максимально жестко и быстро ограничить популяризацию квадробинга, отметил в эфире НСН Андрей Свинцов. 

Необходимо запретить публиковать в соцсетях и на любых платформах контент о квадроберах, а также ввести штрафы в пять тысяч рублей, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

«Нужно очень четко реагировать. На мой взгляд, реакции должно быть две. Первое – это тотальный запрет на публикацию такого рода контента в соцсетях как деструктивного контента, Роскомнадзор должен немедленно блокировать любой контент такого рода в любых соцсетях на любых платформах. Второе – если это продолжит где-то проскальзывать, то можно сделать штраф в пять тысяч, вряд ли больше потребуется. Это сразу приведет в чувство бабушек и мам, которые позволяют выгуливать детей на поводках и в намордниках. Два таких простых инструмента позволят сбить на взлете весь этот мейнстрим, вернуть детей в детсады, секции, кружки», - сказал Свинцов.
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Он также отметил, что депутаты отказались от лишения родительских прав за детей-квадроберов.

«Безусловно, те законодательные инициативы, которые в ближайшее время будут нами продготовлены и внесены в Госдуму, они как раз не будут касаться предложений изъятия детей из семей. Это какой-то исключительно случай, когда в отношении ребенка применяется насилие и прочее. Наши предложения направлены не на взаимоотношения внутри семьи… Мы хотим максимально жестко и быстро ограничить возможность популяризации этого феномена», - добавил собеседник НСН.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с НСН заявила, что депутаты готовят законопроект, который защитит детей от движения квадроберов. Однако, по ее словам, в каждом громком случае, когда родители выгуливают детей на поводке, стоит разбираться уже сейчас, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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