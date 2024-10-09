«Не просто шоу!»: В Госдуме назвали квадробинг спланированной акцией против РФ
Западные оппоненты могут влиять на российских детей через соцсети, а также подбить на совершение противоправных действий, отметил в эфире НСН депутат Андрей Свинцов.
Квадроберы – это целое движение, которое является спланированной акцией против России и других стран, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
«Что касается такой деструктивной формы, как квадроберы, то я считаю, что это очень продуманная, спланированная акция против России, против молодежи других стран, не только в России есть такой феномен. По большому счету, это игра… Но когда это через соцсети популяризируется, то это принимает форму тренда. Для детей это модное направление, в котором они начинают хотеть участвовать. Дальше это становится массовым. Когда на маркетплейсах начинает появляться огромное количество товаров для квадроберов, ролики, сообщества – все это превращается в определенный тренд, за которым дети, имеющие интерес ко всему новому, начинают следовать», - сказал Свинцов.
Он отметил, что «западные оппоненты» могут влиять на российских детей через соцсети, а также подбить на совершение противоправных действий.
«При наличии сегодняшней ситуации, когда большое число платформ фактически не контролируется российским правительством, а контролируется нашими оппонентами, создание такой деструктивной повестки позволяет где-то влиять на детей, а где-то подбивать детей на совершение каких-либо правонарушений, а иногда и преступлений. Квадроберы – это движение, а не просто шоу. Если мы не будем пресекать эти попытки, то мы будем постоянно бить по хвостам – лечить детей от расстройств, штрафовать родителей, а они не виноваты», - указал собеседник НСН.
Депутат уверен, что постепенно в квадробинг будут «подмешивать» различные понятия.
«Постепенно в эту субкультуру будут подмешивать определенные понятия, закладки, которые постепенно будут влиять на поведение этих детей в обществе. Мы уже видим сообщение в СМИ, когда родители начинают идти у детей на поводу, иногда родители не в состоянии с ними справиться, дети начинают капризничать… Мы видели случаи, когда мама выгуливает на поводке ребенка на улице», - указал собеседник НСН.
Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с НСН заявила, что депутаты готовят законопроект, который защитит детей от движения квадроберов. Однако, по ее словам, в каждом громком случае, когда родители выгуливают детей на поводке, стоит разбираться уже сейчас, передает «Радиоточка НСН».
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