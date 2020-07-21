23.07.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Легкоатлетический переворот. Что ждет ВФЛА»

Непрекращающийся кризис в российской легкой атлетике вылился в очередную отставку президента. 13 июля президент ВФЛА, Евгений Юрченко, объявил о своей отставке проработав на этой должности всего 4,5 месяца. Теперь федерации предстоит избрать нового руководителя и найти решение по выходу из кризиса, в котором она находится на протяжении нескольких лет. В связи с конфликтом с World Athletics российские легкоатлеты не могли выступать под флагом своей страны на крупных турнирах с 2016 года, а теперь большинство из них вовсе не сможет участвовать в соревнованиях.

Кто будет новым руководителем российской лёгкой атлетики?

Какое будущее ждет российскую лёгкую атлетику?

Каковы шансы ВФЛА на примирение с World Athletics?

Как отразится отставка Юрченко на подготовке российских спортсменов?

Какие действия нужно предпринять, чтобы вернуть российский флаг на турниры по легкой атлетике?

Участники пресс-конференции:

Президент Федерации лёгкой атлетики Москвы, бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов;

Олимпийская чемпионка, многократная рекордсменка мира Ирина Привалова;

Президент клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.



ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 23.07.2020 в 13:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

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