Названа причина отставки президента ВФЛА Евгения Юрченко

13 июля президент ВФЛА Евгений Юрченко объявил о своей отставке, проработав на этой должности всего 4,5 месяца. Теперь федерации предстоит избрать нового руководителя и найти решение по выходу из кризиса, в котором она находится на протяжении нескольких лет.

Президент Федерации лёгкой атлетики Москвы, бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов на пресс-конференции НСН пояснил, что отставка связана с финансами.

«Юрченко ушел по финансовым проблемам. На данный момент у нас нет никаких контрактов и только штраф от WWFA в 5 млн долларов, а также мы ложны оплатить работу комиссии Андерсена. Но этих средств нет. Под прессом этой критики Евгений Юрченко ушел в отставку», - считает Курбатов.

Олимпийская чемпионка, многократная рекордсменка мира Ирина Привалова при этом отметила, что Юрченко очень разумный человек, бывший военный.

«Выбрали его легитимно, почему-то считалось, что он заплатит из своих средств. По слухам последние 4 месяца он из личных денег оплачивал работу федерации, видимо, посчитав, что он больше не может так работать, потому что просто разорится», - уточнила Ирина Привалова.

Напомним, из-за конфликта с World Athletics российские легкоатлеты не могли выступать под флагом своей страны на крупных турнирах с 2016 года, а теперь большинство из них вовсе не сможет участвовать в соревнованиях.

