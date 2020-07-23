Мировую федерацию легкой атлетики заподозрили в желании не возвращать Россию в общую семью
Всероссийская федерация легкой атлетики не смогла заплатить пятимиллионный штраф за предыдущие допинговые нарушения, и отдельно еще миллион долларов с лишним за расследование так называемого «дела Лысенко». На этом фоне в отставку ушел очередной руководитель Евгений Юрченко.
На пресс-конференции НСН бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов заявил, что World Athletics заведомо назначила столь высокую сумму, чтобы российская федерация по виду спорта не вернулась в мировой спорт.
«Когда нам выставили штраф в 5 млн долларов, о чем думали? Кто сможет эти деньги выплачивать? Никто или государство. Но тогда государство должно знать, почему оно эти деньги платит. А почему нужно именно легкоатлетам нужно эти деньги выдавать, а не, скажем, биатлонистам. Вывод какой: никто не хочет нашего возвращения в мировую легкую атлетику», - заявил Олег Курбатов.
Ранее на пресс-конференции НСН олимпийская чемпионка Ирина Привалова заявила, что знает Евгения Юрченко как профессионального и разумного специалиста.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
795 тыс.+5 848 / сут.
Умерли
12 892+147 / сут.
Выздоровели
580 тыс.+8 277 / сут.
- «Копипаст»: Разработчик объяснил быстрое создание вакцины против COVID-19
- Макаревич будет судиться с депутатом «Единой России»
- Мишустин рассказал, как переболел коронавирусом
- Бизнесмену дали 8 лет тюрьмы по делу о хищениях на стройке резиденции Путина
- Дегтярёв отказался выходить к «кричащим под окнами»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru