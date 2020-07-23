Мировую федерацию легкой атлетики заподозрили в желании не возвращать Россию в общую семью

Всероссийская федерация легкой атлетики не смогла заплатить пятимиллионный штраф за предыдущие допинговые нарушения, и отдельно еще миллион долларов с лишним за расследование так называемого «дела Лысенко». На этом фоне в отставку ушел очередной руководитель Евгений Юрченко.

На пресс-конференции НСН бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов заявил, что World Athletics заведомо назначила столь высокую сумму, чтобы российская федерация по виду спорта не вернулась в мировой спорт.