Мировую федерацию легкой атлетики заподозрили в желании не возвращать Россию в общую семью

Всероссийская федерация легкой атлетики не смогла заплатить пятимиллионный штраф за предыдущие допинговые нарушения, и отдельно еще миллион долларов с лишним за расследование так называемого «дела Лысенко». На этом фоне в отставку ушел очередной руководитель Евгений Юрченко.

На пресс-конференции НСН бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов заявил, что World Athletics заведомо назначила столь высокую сумму, чтобы российская федерация по виду спорта не вернулась в мировой спорт.

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«Когда нам выставили штраф в 5 млн долларов, о чем думали? Кто сможет эти деньги выплачивать? Никто или государство. Но тогда государство должно знать, почему оно эти деньги платит. А почему нужно именно легкоатлетам нужно эти деньги выдавать, а не, скажем, биатлонистам. Вывод какой: никто не хочет нашего возвращения в мировую легкую атлетику», - заявил Олег Курбатов.

Ранее на пресс-конференции НСН олимпийская чемпионка Ирина Привалова заявила, что знает Евгения Юрченко как профессионального и разумного специалиста.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:Пресс-конференция НСНШтрафыЛегкая Атлетика
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