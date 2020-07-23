Эксперт: ВФЛА должен возглавить деятельный и профессиональный управленец

«Мне кажется, что Евгений Юрченко осознал, что не сможет решить все проблемы, стоящие перед федерацией, и потому ушел. Кто нужен на этом посту? Кто-то очень разумный, деятельный и понимающий. А что касается штрафа от Мировой федерации легкой атлетики, то считаю, что нам не нужно его платить, потому что непонятно, откуда он взялся, откуда такая сумма? Как она образовалась? Заплатим - нам будут и выставлять все новые и новые штрафы, всех собак на нас повесят», - заявил Любимов.

Ранее президент Федерации лёгкой атлетики Москвы, бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов на пресс-конференции НСН пояснил, что отставка связана с финансами.

