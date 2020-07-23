Возглавить ВФЛА предложили олимпийской чемпионке Приваловой
Очередная отставка президента Всероссийской федерации легкой атлетики в очередной раз обнажила системный кризис. 13 июля Евгений Юрченко заявил, что покидает свой пост. С 29 июля обязанности президента будет исполнять первый вице-президент федерации Алексей Плотников.
На пресс-конференции НСН президент Федерации лёгкой атлетики Москвы, бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов предложил самую очевидную, на его взгляд, кандидатуру.
«Нам нужен такой кандидат как Ирина Привалова. Честный спортсмен, профессионал, выигравший Олимпийские игры, работавший с западными менеджерами. А рядом должен быть Попечительский совет, который будет решать, как распределять и куда направлять финансовые потоки», - предложил Курбатов.
Но сама Ирина Привалова заявила, что пока не готова занять этот пост.
«Я бы могла работать в команде, и с удовольствием могла бы помочь. Что касается поста президента, то мне кажется, что его должен занимать мужчина. Это очень тяжелая работа», - ответила Ирина Привалова.
Ранее на пресс-конференции НСН сама олимпийская чемпионка заявила, что знает предыдущего руководителя ВФЛА Евгения Юрченко как профессионального и разумного специалиста.
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