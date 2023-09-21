26.09.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная третьей музыкальной премии телеканала ММТВ «Легенды и новые Имена»

24 апреля 2024 года на сцене Vegas City Hall пройдет третья Музыкальная премия телеканала ММТВ «Легенды и новые Имена». На мероприятии свои награды получат легенды и звёзды российской эстрады, а также начинающие артисты, которых поддерживают зрители телеканала. В рамках мероприятия в премии примут участие известные дизайнеры и модели с показом своих коллекций. Дизайнеры будут награждены первой национальной премией моды телеканала «Золотая нить». Сегодня, главной стратегией телеканала является открытие новых имен и помощь им стать большими артистами.

В ходе пресс-конференции участники и организаторы расскажу подробности предстоящей церемонии награждения, а также поделятся сюрпризами, которые ждут всех гостей концерта.

Участники пресс-конференции:

Александр Скрип - генеральный продюсер телеканала ММТВ;

- генеральный продюсер телеканала ММТВ; Наталья Гулькина - певица, экс-солистка культовой советско-российской группы «Мираж»;

- певица, экс-солистка культовой советско-российской группы «Мираж»; Владимир Ильичев - известный поэт песенник автор песен для Ирины Аллегровой, Стаса Михайлова, Григория Лепса, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона и многих других;

- известный поэт песенник автор песен для Ирины Аллегровой, Стаса Михайлова, Григория Лепса, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона и многих других; USTOKIA - молодой исполнитель.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

