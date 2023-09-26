Экс-солистка группы «Мираж» Гулькина заявила, что выросла на группе KISS
Певица, бывшая солистка культовой группы «Мираж» Наталья Гулькина в пресс-центре НСН призналась, что выросла на музыке американского рок-коллектива KISS.
«Я люблю поп-рок. Но у нас его мало. Сейчас пошла мода на рэп. Где эти лимузины, золотые цепи, где это? Хочется рока. Обожаю рок. Я выросла на группе KISS. Раскрашивала себе физиономию звездами, у меня даже есть фотография, подтверждающая, что я не обманываю. На каждой стенке висели постеры, и я знала наизусть все эти песни», - сказала Гулькина.
В свою очередь, генеральный продюсер ММТВ Александр Скрип посетовал на дефицит рок-музыки на российских музыкальных телеканалах.
«Музыкальные телеканалы не транслируют рок-музыкантов, их клипы. У нас в стране очень много людей любят рок, но нигде его не показывают. У нас возникла такая идея сделать на телеканале промежуток времени, посвященный рок-исполнителям. Планируем запустить проект до Нового года», - добавил Скрип.
Ранее артистка также рассказала на пресс-конференции НСН о своем отношении к современным артистам, и удивилась количеству талантов на отечественной сцене.
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