«Смешное чудаковатое время»: Гулькина о молодых артистах
Певица, бывшая солистка культовой советско-российской-группы «Мираж» Наталья Гулькина в пресс-центре НСН рассказала о своем отношении к современным молодым музыкантам, их активности, а также удивилась количеству талантов на отечественной сцене.
«Я в хорошем смысле в шоке от молодого поколения. У меня ощущение, будто бы я спала в каком-то летаргическом сне, и вдруг однажды очнулась и не поняла, откуда этот десант высадили к нам. Огромное количество молодых, которые поют абсолютно разный репертуар: и рэп, и непонятное на ломаном русском, забывая делать вдохи. Чем они дышат, я не понимаю, когда они произносят эти фразы. Смешное чудаковатое время пришло, на мой взгляд. Правильно говорит певец Юрий Антонов, что долго пишем песню - ее надо душой почувствовать. Каждый день присылают песни от молодых авторов. Я не успеваю, когда вы их клепаете?!», - сказала Гулькина.
Она назвала новое поколение «невероятно талантливым», из которого «прет изо всех щелей», и сочла важным для продюсера уметь в этом потоке найти настоящих талантов.
Ранее генеральный продюсер телеканала ММТВ Александр Скрип в пресс-центре НСН объяснил концепцию премии «Легенды и Новые имена».
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