Юрий Антонов презентует новые песни на премии «Легенды и новые Имена»
Поэт-песенник, автор песен Владимир Ильичев в пресс-центре НСН рассказал о ходе работы легенды эстрады Юрия Антонова над новым альбомом.
«Юрий Михайлович выступает на премии телеканала ММТВ и как поэт, и как композитор. За эти годы у него собралось уже столько образов... Сейчас альбом полностью выходит на его стихи и музыку. Там Антонов такой, какой он есть. Сейчас пишет песню уже две недели. Скоро услышим, он готовится к этому. На премии «Легенды и новые Имена», думаю, сделаем мини-презентацию альбома», - сказал Ильичев.
Ранее генеральный продюсер телеканала ММТВ Александр Скрип на пресс-конференции НСН объяснил смысл названия премии «Легенды и новые Имена», которая пройдет 24 апреля 2024 года на сцене Vegas City Hall.
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