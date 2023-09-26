Юрий Антонов презентует новые песни на премии «Легенды и новые Имена»

Поэт-песенник, автор песен Владимир Ильичев в пресс-центре НСН рассказал о ходе работы легенды эстрады Юрия Антонова над новым альбомом.

«Юрий Михайлович выступает на премии телеканала ММТВ и как поэт, и как композитор. За эти годы у него собралось уже столько образов... Сейчас альбом полностью выходит на его стихи и музыку. Там Антонов такой, какой он есть. Сейчас пишет песню уже две недели. Скоро услышим, он готовится к этому. На премии «Легенды и новые Имена», думаю, сделаем мини-презентацию альбома», - сказал Ильичев.

Ранее генеральный продюсер телеканала ММТВ Александр Скрип на пресс-конференции НСН объяснил смысл названия премии «Легенды и новые Имена», которая пройдет 24 апреля 2024 года на сцене Vegas City Hall.

