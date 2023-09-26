Продюсер Скрип рассказал о концепции премии ММТВ «Легенды и новые Имена»

«Телеканал у нас молодой. Нам 11 ноября будет два года, за которые мы достигли достаточно много. Наша аудитория на сегодняшний день составляет 13,5 миллионов человек, мы вещаем более чем в 30 регионах России, полностью охватывая Крым. Так как телеканал музыкально-модный - наверное, единственный, кто объединил музыку и моду», - сказал он.

Продюсер также рассказал, как появилось название премии «Легенды и новые Имена».

«Кстати, к названию премии «Легенды и новые Имена» сподвиг меня поэт-песенник Владимир Ильичев. Мы разговаривали о названии, он говорит: надо соединить молодежь. Поэтому назвали премию таким названием. На следующий год делаем премию в очень красивую дату - 24.04.24. Премия состоится в «Vegas City Hall», - сказал Скрип.

Он добавил, что номинации премии «пока останутся в секрете».

Ранее поэт-песенник Владимир Ильичев рассказал в пресс-центре НСН, что легенда эстрады Юрий Антонов презентует на премии новые песни.

