17.12.2024 в 12.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Квартирное мошенничество: Как распознать афериста?»

Ежегодно в России заводят порядка 7 тыс. уголовных дел о мошенничестве с недвижимостью, и в 2025 году эта цифра станет больше. В последнее время не только обычные люди, но и звезды становятся жертвами мошенников с недвижимостью. Лариса Долина, известная российская певица и народная артистка, стала жертвой мошенничества, в результате которого она потеряла свою роскошную квартиру в Хамовниках. В июне 2024 года Долина была обманута телефонными мошенниками, которые убедили её продать недвижимость по заниженной цене и перевести деньги на их счета под предлогом защиты её средств. А на днях Бари Алибасова-младшего обвинили в мошенничестве. Жительница Нижнего Новгорода считает, что 39-летний сын продюсера ее обманул.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему растет статистика мошенничества с недвижимостью?

Какие сегодня существуют схемы мошенничеств с недвижимостью?

Как не попасться на уловки мошенников?

Кто чаще всего оказывается жертвой мошенников в квартирном вопросе?

Как часто жертва может доказать свою правоту?

Какова практика возврата украденной квартиры его собственнику?

Участники пресс-конференции:

Предприниматель Бари Алибасов (младший);

Юрист семейного и наследственного права, медиатор Мира Моисеева;

Клинический психолог, спикер Российской Лиги Психологов и Психотерапевтов Ксения Петрова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



