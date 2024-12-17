Алибасов-младший рассказал, как квартирные мошенники выбирают жертв

При выборе пенсионера для обмана мошенники чаще всего придерживаются трех параметров, которые помогают им выбрать наиболее легко внушаемую и обеспеченную жертву. Об этом в пресс-центре НСН рассказал предприниматель Бари Алибасов-младший.

«Банда мошенников сейчас орудует в Нижнем Новгороде, и моя сделка была восьмая за полгода, где была реализована аналогичная мошенническая схема. Группа мошенников находит пенсионера по Авито, по объявлениям. Разными способами. Они ищут пенсионеров по трем параметрам: первый – у пенсионера это единственное жилье, потому что тогда суд разворачивает сделку обратно, второй – пенсионер имел опыт богатой жизни. Суть в том, что пенсионера не обманывают, а интегрируют в мошенническую схему, потому что он знает, на что идет. Пенсионер, если он был богатым, хочет провести пенсию как в былые лихие, это очень важное правило. Потому что пенсионера, который всю жизнь не имел денег, сложнее втянуть в мошенническую схему. Третье – ему осталось не очень долго жить, это человек в возрасте 65-75 лет. То есть, среднестатистически, ему осталось лет 10 хорошей жизни», - поделился Барри.

Ранее пресс-служба ВТБ заявила, что мошенники начали обманывать россиян с помощью клонов банковских карт, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

