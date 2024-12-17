«Банки не проверяют!»: Юрист Моисеева назвала главные аферы с квартирами за год

«Что касается самых популярных разводов этого года, то это, конечно, квартирная сделка с Бари Алибасовым-младшим, как показатель того, как добросовестно ведет себя покупатель и недобросовестно - сторона продавца. Еще есть мой личный кейс, он связан с пенсионером, когда были подделаны свидетельства о смерти, выписка из домовой книги и взят кредит, а также заложена квартира в банке. У банка не было и тени сомнения, что эти документы были настоящими. Мнения о том, что банки и нотариус все досконально проверяют, не соответствуют действительности. Банк вообще редко проверяет информацию. Еще один кейс, когда доктор медицинских наук совершил сделку купли-продажи, а потом пошел в СК и написал заявление о мошенничестве. И говорил о том, что в период сделки он был настолько слабовидящий, что не мог прочитать текст. IQ у этих людей зашкаливает», - рассказала она.

Ранее клинический психолог, спикер Российской Лиги Психологов и Психотерапевтов Ксения Петрова в пресс-центре НСН заявила, что необходимо обязательно перепроверять любую информацию, даже если вам что-то советуют родственники.

