«Иллюзия эксклюзивности»: Психолог рассказала, как распознать мошенника при сделке

«Первый момент, на что стоит обратить внимание, если у вас начинают подниматься какие-то эмоции, не важно, какие. Например, азарт или страх: «если не сделаю, упущу что-то важное». Это ненормально. Если это качественная сделка и человек от вас ничего плохого не хочет, то он даст вам время все спокойно обдумать и посоветоваться. Второе – проверять, включать логику. Надо все проверить, даже если это рекомендуют ваши родственники. Сейчас все можно проверить. Также когда на вас давят авторитетами, мол «вас просит сам генерал» и так далее. И четвертый момент – когда для вас создают иллюзию эксклюзивности: «только для вас», «последний шанс». Это тревожные звоночки», - рассказала она.

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