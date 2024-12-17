Юрист Моисеева заявила, что пенсионеры становятся соучастниками мошенничеств с квартирами

«Группа риска, которая участвует в мошеннических схемах, относится к возрасту 65+, - это образованные пенсионеры. И адвокаты, и юристы в их схемах появляются чаще только тогда, когда они уже это все совершили. Они идут на это осознанно, не для того, чтобы нажиться, а потому, что им нужен какой-то процесс, скандал, а когда они еще видят персону, к которой есть повышенное внимание, как, например в случае с Бари Алибасовым-младшим, то им еще интереснее. В мошенническую схему люди старшего возраста могут вовлечь так легко, что вы будете видеть божьего одуванчика, а за ним уже будет стоять ложная история, созданная в его голове», - поделилась она.

Ранее Бари Алибасов-младший в пресс-центре НСН заявил, что обеспеченного пожилого человека легче втянуть в мошенническую схему, чем того, кто всю жизнь был простым работягой.

