1.07.2021 в 16:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Кредиты не для бедных: новые правила выдачи займов»

С 1 июля в России вступают в силу новые правила выдачи кредитов, введённые ЦБ РФ. Ужесточения коснулись повышения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. То есть коснутся они в первую очередь людей, которые кредиты берут, чтобы «дожить» до следующей зарплаты. Однако, в то же время, по данным Центробанка, долговая нагрузка на граждан из сегмента необеспеченных потребкредитов с начала года выросла до 11,9%, обновив исторический максимум. Кроме того, в силу вступают и другие новые правила: Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что подписал закон, согласно которому ниже прожиточного минимума не могут сниматься кредитные деньги.

Как новые правила выдачи и взимания кредитов повлияют на финансовый сектор, банки и заёмщиков, в ходе пресс-конференции расскажут её участники.

Участники пресс-конференции:

Руководитель проекта «За права заемщиков» ОНФ, финансовый просветитель Евгения Лазарева;

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев;

Заместитель директора по маркетингу НБКИ Владимир Шикин.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

