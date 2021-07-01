«Аппетит к рискам». Объем заявок россиян на кредиты достиг 20 миллионов в месяц, но одобряют лишь треть
Банки отклоняют заявки на кредиты из-за опасений, что граждане не смогут их обслужить, заявил на пресс-конференции в НСН Владимир Шикин.
Две трети россиян, подающих сейчас заявки на кредиты, получают отказы со стороны банков, заявил в ходе пресс-конференции в НСН Заместитель директора по маркетингу НБКИ Владимир Шикин.
«Проблема доступности кредитов действительно существует. Сейчас ежемесячно мы фиксируем порядка 20 миллионов заявок на получение кредитов со стороны граждан. При этом 2/3 этих заявок отклоняются по причине "аппетита к рискам" со стороны банков. Банки не видят в значительной части тех граждан, которые хотят получить заемные средства, тех людей, которые в состоянии эти займы обслуживать», - сказал Шикин.
С 1 июля в России вступают в силу новые правила выдачи кредитов, введённые ЦБ РФ. Ужесточения коснулись повышения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. То есть коснутся они в первую очередь людей, которые кредиты берут, чтобы «дожить» до следующей зарплаты.
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