«Аппетит к рискам». Объем заявок россиян на кредиты достиг 20 миллионов в месяц, но одобряют лишь треть

«Проблема доступности кредитов действительно существует. Сейчас ежемесячно мы фиксируем порядка 20 миллионов заявок на получение кредитов со стороны граждан. При этом 2/3 этих заявок отклоняются по причине "аппетита к рискам" со стороны банков. Банки не видят в значительной части тех граждан, которые хотят получить заемные средства, тех людей, которые в состоянии эти займы обслуживать», - сказал Шикин.

С 1 июля в России вступают в силу новые правила выдачи кредитов, введённые ЦБ РФ. Ужесточения коснулись повышения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. То есть коснутся они в первую очередь людей, которые кредиты берут, чтобы «дожить» до следующей зарплаты.

