«Надеемся на Госдуму». ОНФ предостерегает россиян от поиска кредитов «на столбе»

«Рынок организаций, которые ведут легальную деятельность, обладают лицензиями, - что банки, что микрофинансовые организации, - соблюдают требования по предельной долговой нагрузке. Но дальше возникает пробел. Что делают люди, которым отказали в получении кредита? Человек в поисках денег ищет и точно найдет. Найдет объявление на столбе, не обратит внимание, что организация не является лицензированной, и после этого начинаются более серьезные проблемы. Таких организаций у нас по-прежнему много. В прошлом году Банк России выявил практически 1,5 тысячи субъектов с признаками нелегальной деятельности. Более половины и них осуществляли нелегальное кредитование. При этом Генпрокуратура возбуждает дела, есть тенденция, что правоохранительные органы больше обращают внимание на эту сферу. Все боремся с нелегальным кредитованием, но оно по-прежнему существует и люди берут там деньги», - сказала Лазарева.

По ее словам, штрафы в 250-300 тысяч рублей являются незначительными по сравнению с доходами, которые получают от подобной деятельности мошенники.

«Здесь большое поле для деятельности законодателей, и мы надеемся, что следующая Госдума будет больше уделять этому внимания», - добавила руководитель проекта «За права заемщиков» ОНФ.

