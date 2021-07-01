«Надеемся на Госдуму». ОНФ предостерегает россиян от поиска кредитов «на столбе»
Россияне, которым отказали в кредитах, все равно находят деньги у нелегальных кредиторов, штрафы для которых недостаточны, сказала на пресс-конференции в НСН Евгения Лазарева.
Руководитель проекта «За права заемщиков» ОНФ, финансовый просветитель Евгения Лазарева заявила на пресс-конференции в НСН, что считает недостаточными штрафы для тех, кто занимается нелегальным кредитованием.
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«Рынок организаций, которые ведут легальную деятельность, обладают лицензиями, - что банки, что микрофинансовые организации, - соблюдают требования по предельной долговой нагрузке. Но дальше возникает пробел. Что делают люди, которым отказали в получении кредита? Человек в поисках денег ищет и точно найдет. Найдет объявление на столбе, не обратит внимание, что организация не является лицензированной, и после этого начинаются более серьезные проблемы. Таких организаций у нас по-прежнему много. В прошлом году Банк России выявил практически 1,5 тысячи субъектов с признаками нелегальной деятельности. Более половины и них осуществляли нелегальное кредитование. При этом Генпрокуратура возбуждает дела, есть тенденция, что правоохранительные органы больше обращают внимание на эту сферу. Все боремся с нелегальным кредитованием, но оно по-прежнему существует и люди берут там деньги», - сказала Лазарева.
По ее словам, штрафы в 250-300 тысяч рублей являются незначительными по сравнению с доходами, которые получают от подобной деятельности мошенники.
«Здесь большое поле для деятельности законодателей, и мы надеемся, что следующая Госдума будет больше уделять этому внимания», - добавила руководитель проекта «За права заемщиков» ОНФ.
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