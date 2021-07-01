НАПКА: Повышение ключевой ставки ЦБ – это долгосрочный тренд

Повышение Центробанком ключевой ставки однозначно будет, вопрос лишь в том – насколько, сказал на пресс-конференции в НСН президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

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Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе, не исключила, что Совет директоров Банка России на заседании в июле может обсудить повышение ключевой ставки на величину от 0,25 до 1 процентного пункта.

«Однозначно оно будет. Все эксперты согласны с тем, что будет повышение ключевой ставки. Более того, Центральный Банк неоднократно «почти что намекал» на ее повышение. Вопрос в том, будет ли она повышена на 0,25 или на 1 процентный пункт. Эльвира Набиулина вчера говорила о том, что, возможно, нужен пересмотр модели и всего того, как будет планироваться денежно-кредитная политика в смысле установления целей. То, что будет повышаться ключевая ставка, – это долгосрочный тренд. А вот с какими темпами и какими инструментами будет прогнозирование, насколько повышать, - это другая история», - сказал Мехтиев.

