НАПКА: Повышение ключевой ставки ЦБ – это долгосрочный тренд
Все эксперты уверены, что Центрбанк повысит ключевую ставку, и это может стать трендом, заявил на пресс-конференции в НСН президент НАПКА.
Повышение Центробанком ключевой ставки однозначно будет, вопрос лишь в том – насколько, сказал на пресс-конференции в НСН президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
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Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе, не исключила, что Совет директоров Банка России на заседании в июле может обсудить повышение ключевой ставки на величину от 0,25 до 1 процентного пункта.
«Однозначно оно будет. Все эксперты согласны с тем, что будет повышение ключевой ставки. Более того, Центральный Банк неоднократно «почти что намекал» на ее повышение. Вопрос в том, будет ли она повышена на 0,25 или на 1 процентный пункт. Эльвира Набиулина вчера говорила о том, что, возможно, нужен пересмотр модели и всего того, как будет планироваться денежно-кредитная политика в смысле установления целей. То, что будет повышаться ключевая ставка, – это долгосрочный тренд. А вот с какими темпами и какими инструментами будет прогнозирование, насколько повышать, - это другая история», - сказал Мехтиев.
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