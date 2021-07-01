«Кривые зеркала». Коллекторы отвергают мнение о наступлении «лафы» для микрофинансовых организаций

«Некоторые экономисты стали заявлять, что будет «лафа» для микрофинансовых организаций, что все пойдут в микрофинансовые организации, они начнут выдавать деньги всем подряд и еще больше загонят людей в долговую кабалу. Я бы попросил их просто посмотреть статистику Центрального банка. Микрофинансовые организации в прошлом году резко сократили выдачу кредитов. Поэтому уважаемым экономистам я предлагаю перестать смотреть в «кривые зеркала» популизма, а заняться реальной статистикой. Сейчас говорят, что банки «зажали», а микрофинансисты будут выдавать. Да, они будут выдавать тем, кому отказали банки. Но это не значит, что они будут выдавать тем, кому они сами отказывали раньше. Это элементарная логика», - сказал Мехтиев.

По его мнению, помочь россиянам, оставшимся без кредитов, можно, но не повышением их финансовой грамотности, а тем, чтобы люди учились ставить цели и нести ответственность за их достижение и свои действия.

