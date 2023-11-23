24.11.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Котлеты из мух и консоме из кузнечиков: Что ждет российскую гастроиндустрию в скором будущем?»

Правительство России отнесло личинок и яйца мух «черная львинка» к сельскохозяйственной продукции и утвердило новый порядок их разведения. Эксперты говорят, что оно способно полностью перевернуть продовольственную программу и ассортимент в магазинах РФ.

По данному распоряжению, на специализированных предприятиях будут разводить мух «черная львинка». А из личинок этих мух будут делать жиры, пюре и муку, которые потом пойдут на колбасу. Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 10 октября.

Употребление насекомых в пищу не так необычно, как это кажется на первый взгляд: на планете ими постоянно питаются два миллиарда человек, а запасы их фактически неисчерпаемы: на одного землянина приходится примерно 14 миллиардов представителей этого класса живых существ. Между тем в России продукцию из мух и сверчков производят сегодня компании «ОНТО», «Биогенезис» («Энтопротэк») и «Экобелок», «РосЭнерджи» и другие.

В ходе пресс-конференции участники планируют обсудить:

Станет ли в России мухоедение новым фуд-трендом?

Действительно ли мухи и сверчки могут заменить мясо?

На сколько высокая конкуренция в России по производству еды из насекомых?

Какие блюда готовят из насекомых сегодня в России?

Готовы ли россияне есть насекомых?

Участники пресс-конференции:

Юрий Гниненко энтомолог, кандидат биологических наук; доцент;

энтомолог, кандидат биологических наук; доцент; Евгений Овчаров шеф-повар;

шеф-повар; Стокоз Антон руководитель проекта производства линейки продуктов РосЭнерджи.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

