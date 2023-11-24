«Только попробовать!»: Шеф-повар о том, почему россияне не готовы есть насекомых

«Есть разница между попробовать и включить полноценно в свой рацион. Попробовать – это интересно, как кулинарное приключение. Но как тренд, употреблять в чистом виде насекомых, навряд ли это зайдет. Возможно, будет какой-то хайп на попробовать… Но, все-таки, у нас больше уживаются тренды, которые перекликаются с нашей традиционной кулинарией... Те же самые суши. У нас нет традиции есть насекомых, поэтому это не приживется. Было время, когда в ресторанах подавали лягушачьи лапки и улиток, но это не нашло отклика, есть постоянно это не стали», - сказал Овчаров.

Ранее правительство РФ дополнило перечень продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей новым видом деятельности – разведением мух черная львинка и производством продукции из нее, в том числе муки. В Росрыболовстве заявляли, что мука и другая продукция из мухи черная львинка не пойдет в пищу для людей, а будет использоваться в России в кормах для животных и рыб, передает «Радиоточка НСН».

