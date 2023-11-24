«Восполняем витамины»: В РосЭнерджи назвали пользу сверчковой муки в продуктах
В сверчковой муке очень много белка и железа, отметил в эфире НСН Антон Стокоз.
Сверчковая мука, которая содержится в продуктах, содержит в два раза больше железа, чем говяжья и гусиная печень, рассказал руководитель проекта производства линейки продуктов «РосЭнерджи» Антон Стокоз в пресс-центре НСН.
«У россиян есть дефицит витаминов, особенно железа. Каждый пятый россиян страдает от анемии из-за нехватки железа. В сверчковой муке, к слову, железа в два раза больше, чем в говяжьей и гусиной печени, так же в два-три раза больше белка. Помимо сверчков, мы проращиваем пшеницу, из которой делаем сок. Он считается самым полезным соком в мире, называется «Витграсс». В нем содержится 90% всех возможных витаминов на земле. Мы смешиваем этот сок со сверчковой мукой и из этого делаем продукт. Мы восполняем витамины человеку», - сказал Стокоз.
Кроме того, он отметил, что продукция из сверчков полезна для людей, которые страдают сахарным диабетом.
«У нас прошло четыре-пять выставок. По России уже разошлось около 15 тысяч баночек со сверчками, 500 килограммов печенья, 200 килограммов лапши. Люди взяли попробовать и очень положительно отзываются. Сейчас проводятся исследования, согласно которым продукция из сверчков полезна для больных сахарным диабетом. Заменять мясо мы не собираемся, это лишь добавки к обычному рациону», - резюмировал он.
Ранее правительство РФ дополнило перечень продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей новым видом деятельности – разведением мух черная львинка и производством продукции из нее, в том числе муки. В Росрыболовстве заявляли, что мука и другая продукция из мухи черная львинка не пойдет в пищу для людей, а будет использоваться в России в кормах для животных и рыб, передает «Радиоточка НСН».
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