«Здоровое и ферментированное»: Названы два популярных направления в еде
24 ноября 202315:14
Николай Грутов
Тренд на правильное питание длится уже несколько лет, отметил в эфире НСН Евгений Овчаров.
Два основных популярных направления в еде – это здоровое питание и ферментированные продукты, рассказал шеф-повар Евгений Овчаров в пресс-центре НСН.
«Уже несколько лет длится тренд на правильное питание. Каждый сам для себя решает, что для него правильное питание. Для одних - это отказ от жирного, для других - переход на белки. Два основных популярных направления в еде - здоровое питание и ферментированные продукты», - сказал Овчаров.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что сваренные макароны и рис, оставленные на ночь в холодильнике, полезны для здоровья, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru