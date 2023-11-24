«Здоровое и ферментированное»: Названы два популярных направления в еде

Тренд на правильное питание длится уже несколько лет, отметил в эфире НСН Евгений Овчаров. 

Два основных популярных направления в еде – это здоровое питание и ферментированные продукты, рассказал шеф-повар Евгений Овчаров в пресс-центре НСН.

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«Уже несколько лет длится тренд на правильное питание. Каждый сам для себя решает, что для него правильное питание. Для одних - это отказ от жирного, для других - переход на белки. Два основных популярных направления в еде - здоровое питание и ферментированные продукты», - сказал Овчаров.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что сваренные макароны и рис, оставленные на ночь в холодильнике, полезны для здоровья, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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