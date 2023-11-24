Шеф-повар Овчаров: В России нельзя открыть ресторан с блюдами из насекомых

«С точки зрения кулинарии можно готовить любые блюда привычным способом. Но в ресторанах России никакие блюда не готовятся из насекомых. Если бы их готовили, на это были бы нормативные документы, а их нет. Нет документа о том, который рассказал бы, как правильно хранить насекомых, употреблять, контролировать безопасность», - сказал Овчаров.

Ранее правительство РФ дополнило перечень продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей новым видом деятельности – разведением мух черная львинка и производством продукции из нее, в том числе муки. В Росрыболовстве заявляли, что мука и другая продукция из мухи черная львинка не пойдет в пищу для людей, а будет использоваться в России в кормах для животных и рыб, передает «Радиоточка НСН».

