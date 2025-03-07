14.03.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Концертный камбэк: Гастроли зарубежных артистов в Россию в 2025 году»

В Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США по урегулированию конфликта на Украине. На этом фоне эксперты считают, что российской концертной индустрии стоит ждать изменений. Концертные агентства обещают как минимум 10 иностранных привозов в 2025 году. Например, организаторы концертов американских рэперов DaBaby и Offset уже работают над новым списком звёзд. Ждать ли к тому же возвращения в Россию артистов, уехавших из страны с началом СВО? Об этом и многом другом узнаете во время пресс-конференции.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как санкции отразились на музыкальном бизнесе?

Смогут ли западные артисты возобновить гастроли в России?

Сколько потеряли зарубежные артисты, не приезжая в Россию?

Что мешает возвращению иностранных артистов в Россию?

Каких звезд можно ожидать в ближайшее время?

Увеличились или уменьшились в России гонорары зарубежных исполнителей?

Как будут относиться к российским звездам, которые сейчас за границей, если они вернуться в Россию?

Участники пресс-конференции:

Музыкальный продюсер, заслуженный работник культуры России, издатель и радиоведущий Игорь Сандлер;

Продюсер зарубежных и российских звезд Игорь Сенгер;

Американский певец, композитор, продюсер, экс-солист группы Bad Boys Blue Кевин Маккой.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

