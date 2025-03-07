14.03.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Концертный камбэк: Гастроли зарубежных артистов в Россию в 2025 году»
В Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США по урегулированию конфликта на Украине. На этом фоне эксперты считают, что российской концертной индустрии стоит ждать изменений. Концертные агентства обещают как минимум 10 иностранных привозов в 2025 году. Например, организаторы концертов американских рэперов DaBaby и Offset уже работают над новым списком звёзд. Ждать ли к тому же возвращения в Россию артистов, уехавших из страны с началом СВО? Об этом и многом другом узнаете во время пресс-конференции.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Как санкции отразились на музыкальном бизнесе?
- Смогут ли западные артисты возобновить гастроли в России?
- Сколько потеряли зарубежные артисты, не приезжая в Россию?
- Что мешает возвращению иностранных артистов в Россию?
- Каких звезд можно ожидать в ближайшее время?
- Увеличились или уменьшились в России гонорары зарубежных исполнителей?
- Как будут относиться к российским звездам, которые сейчас за границей, если они вернуться в Россию?
Участники пресс-конференции:
- Музыкальный продюсер, заслуженный работник культуры России, издатель и радиоведущий Игорь Сандлер;
- Продюсер зарубежных и российских звезд Игорь Сенгер;
- Американский певец, композитор, продюсер, экс-солист группы Bad Boys Blue Кевин Маккой.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8