Продюсер Сандлер рассказал, какие западные звезды приезжают в Россию в 2025 году

«Сейчас в нашем центре проходит международный вокальный детский конкурс, и люди приезжают, несмотря ни на что. Политики разъединяют, а музыка объединяет. Буквально неделю назад к нам приезжал американский музыкант и бас-гитарист Марко Мендоса, сейчас у него туры с лучшими гитаристами мира. Границы закрыты, но, кто хочет, тот не обращает внимания на санкции и прилетает, работает у нас. Джимми Сакс, который был учеником легендарнейшего музыканта Куинси Джонса, прилетает к нам из Лос-Анджелеса. Thirty Seconds to Mars, Грэм Боннет, экс-вокалист группы Rainbow, гитарист Alice Cooper - Кери Келли - это мои друзья, которые с удовольствием готовы приехать в Россию», - рассказал он.

Ранее американский певец, композитор, продюсер, экс-солист группы Bad Boys Blue Кевин Маккой в пресс-центре НСН рассказал, что санкции существенно усложнили работу иностранных музыкантов, и дело здесь не в России, а в тех, кто эти санкции накладывал.

