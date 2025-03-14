Продюсер Сандлер рассказал, какие западные звезды приезжают в Россию в 2025 году
Игорь Сенгер в пресс-центре НСН рассказал, что такие музыканты, как Джаред Лето из Thirty Seconds to Mars, Грэм Боннет и другие готовы приехать в Россию.
Зарубежных музыкантов, которые хотят выступать в России, не останавливают закрытые границы, например, недавно приезжал американский музыкант и бас-гитарист Марко Мендоса, рассказал НСН музыкальный продюсер, издатель и радиоведущий, основатель студии SI-Records Игорь Сандлер.
«Сейчас в нашем центре проходит международный вокальный детский конкурс, и люди приезжают, несмотря ни на что. Политики разъединяют, а музыка объединяет. Буквально неделю назад к нам приезжал американский музыкант и бас-гитарист Марко Мендоса, сейчас у него туры с лучшими гитаристами мира. Границы закрыты, но, кто хочет, тот не обращает внимания на санкции и прилетает, работает у нас. Джимми Сакс, который был учеником легендарнейшего музыканта Куинси Джонса, прилетает к нам из Лос-Анджелеса. Thirty Seconds to Mars, Грэм Боннет, экс-вокалист группы Rainbow, гитарист Alice Cooper - Кери Келли - это мои друзья, которые с удовольствием готовы приехать в Россию», - рассказал он.
Ранее американский певец, композитор, продюсер, экс-солист группы Bad Boys Blue Кевин Маккой в пресс-центре НСН рассказал, что санкции существенно усложнили работу иностранных музыкантов, и дело здесь не в России, а в тех, кто эти санкции накладывал.
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