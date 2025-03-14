«Дело не в России»: Экс-солист Bad Boys Blue о мешающих концертам санкциях

«Конечно, санкции оказали негативное влияние на индустрию, но это сложный вопрос. Так как санкции и политика – это отдельно, а музыка и искусство – отдельно. Мы просто хотели вернуться и делать музыку. Многие артисты боялись из-за пропаганды. Если задуматься об этом, можно было понять, что проблемы на самом деле нет. Люди просто прислушивались к пропаганде и это было глупо. Тут дело не в России, а в тех государствах, которые накладывали санкции на РФ и усложнили процесс гастролей иностранных артистов», - рассказал он.

Ранее гендиректор агентства Say Agency, организовавшая московские концерты американских рэперов Offset и DaBaby, Анна Субчева заявила НСН, что американский рэпер Offset уже бывал в России и с удовольствием выступит в РФ снова в апреле.

