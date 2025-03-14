«Дело не в России»: Экс-солист Bad Boys Blue о мешающих концертам санкциях
Многие западные артисты были под влиянием пропаганды и не хотели взвешивать ситуацию самостоятельно, размышляя о поездках в Россию, это было глупо, заявил НСН Кевин Маккой.
Санкции существенно усложнили работу иностранных музыкантов, и дело здесь не в России, а в тех, кто эти санкции накладывал. Об этом рассказал в пресс-центре НСН американский певец, композитор, продюсер, экс-солист группы Bad Boys Blue Кевин Маккой.
«Конечно, санкции оказали негативное влияние на индустрию, но это сложный вопрос. Так как санкции и политика – это отдельно, а музыка и искусство – отдельно. Мы просто хотели вернуться и делать музыку. Многие артисты боялись из-за пропаганды. Если задуматься об этом, можно было понять, что проблемы на самом деле нет. Люди просто прислушивались к пропаганде и это было глупо. Тут дело не в России, а в тех государствах, которые накладывали санкции на РФ и усложнили процесс гастролей иностранных артистов», - рассказал он.
Ранее гендиректор агентства Say Agency, организовавшая московские концерты американских рэперов Offset и DaBaby, Анна Субчева заявила НСН, что американский рэпер Offset уже бывал в России и с удовольствием выступит в РФ снова в апреле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru